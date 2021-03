eFootball.Pro IQONIQ: sabato si giocano Roma vs. Manchester United e Juventus vs. Celtic Glasgow

Sabato si giocheranno Roma vs. Manchester United e Juventus vs. Celtic Glasgow, due tra i più appassionanti match della sesta giornata del campionato esport eFootball.Pro IQONIQ. Si tratta de campionato esport ufficiale di PES 2021 che coinvolge alcuni tra i principali team a livello europeo.

Tutte le partite verranno trasmesse in diretta streaming a partire dalle ore 13:00 di sabato 27 marzo sul canale YouTube ufficiale del gioco o sulla pagina Facebook di Pro Evolution Soccer.

Juventus e Roma dovranno affrontare rispettivamente il Celtic Glasgow e il Manchester United, qui di seguito il programma completo:

Roma vs. Manchester United - Ore 13:15

Monaco vs. Arsenal - Ore 14:10

Galatasaray vs. Bayern Monaco - Ore 15:05

Juventus vs. Celtic Glasgow - Ore 16:00

Barcellona vs. Schalke 04 - Ore 16:55

La sesta giornata potrebbe già rivelarsi decisiva per la qualificazione alla fase successiva del torneo. L'Arsenal è al momento in testa alla classifica, tuttavia la competizione rimane aperta con ancora la possibilità per tutti i club di ottenere un posto per le qualificazioni alla fase a eliminazione diretta.

La posizione delle italiane nel giro di una settimana si è invertita. La Juventus, infatti, adesso è nella parte alta della classifica con 16 punti, mentre la Roma è scivolata fuori dalla zona Playoff con 13 punti. Per fortuna dei giallorossi la prima posizione utile dista solo ad un punto ed è occupata proprio dagli avversari di sabato: il Manchester United. Basterà far bene contro i diavoli rossi per sistemare la classifica.