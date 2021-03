Cartel Tycoon, il provato della versione Early Access

Il narcotraffico degli anni'80, il Cartello, i miliardari annoiati, i soldi senza fine. Non è la versione ermetica della sinossi della prossima serie Netflix, bensì lo scenario a cui dovrete abituarvi se dopo aver letto questo articolo vorrete dare una chance a Cartel Tycoon, il nuovo titolo di Moon Moose . Gestori di parchi divertimenti, dittatori di isole esotiche, potenti governatori di metropoli, o costruttori di zoo, ma anche imprenditori ferroviari di un certo rilievo. Le abbiamo davvero viste tutte all'interno del mondo dei gestionali, eppure la gestione del traffico illegale di stupefacenti ci mancava. Il titolo pubblicato da tinyBuild potrà non essere rivoluzionario, eppure la sua componente narrativa lo rende una mosca bianca davvero interessante. Vi raccontiamo le nostre impressioni sulla versione Early Access di Cartel Tycoon .

Plata o Porro

Cartel Tycoon: la piramide gerarchica del Cartello

L'ecosistema ludico su cui si basa l'infrastruttura di Cartel Tycoon è quella classica dei gestionali, anche se non sono poche le varianti messe in atto da Moon Moose. Partiamo da una premessa, ovvero che il gioco ha due modalità ben distinte: la modalità Storia (vero fulcro del titolo) e la modalità Sandbox, che ricalca i classici scenari e che vi lascerà completa libertà. Le meccaniche sono identiche, la differenza (al di là dell'ovvia presenza di una narrativa nella prima) è la gestione della piramide del Cartello. Nella modalità Storia, esiste il permadeath se il protagonista muore, nella modalità sandbox, alla morte del capo, promuoverete un sottoposto a nuovo leader e pagando dazio in termini di malus (ad esempio la distruzione di alcuni edifici) continuerete la partita. Fatta questa doverosa premessa, lanciamoci nella modalità Storia.

César Garcetti, questo è il nome del protagonista. Un uomo che non ha più nulla da perdere e che si rivolge a un ricco miliardario in cerca di un "socio". Qui partirà la vostra scalata nelle gerarchie del Cartello . Non ci addentriamo oltre, non tanto per una questione di spoiler quanto perché la gestione e la struttura della narrativa proposta nasconde una serie di tocchi di classe molto intriganti che meritano di essere scoperti. Ogni dialogo e situazione nasconde citazioni, riferimenti ma anche piccole originalità che più volte ci hanno stimolato a proseguire o ci hanno strappato un sorriso. La fantomatica nazione (molto ispirata all'America Latina degli anni '80) presenterà diverse regioni in cui espandere il proprio dominio del narcotraffico e proprio dall'analisi della mappa si può vedere come a livello ludico le idee di Moon Moose siano state ben realizzate.

Cartel Tycoon: l'organizzazione delle strutture

Ogni regione avrà punti di forza differenti, diverse attività di commercio principali e predisposizioni altrettanto variegate. Chi avrà più aerodromi, chi avrà porti, chi città più prestigiose e via discorrendo. La gestione particolareggiata di queste attività e soprattutto dei vostri luogotenenti sarà cruciale. Sì perché una delle varianti sopracitate è proprio la presenza di luogotenenti con caratteristiche uniche che si posizioneranno nella piramide del vostro Cartello e che andranno gestiti al meglio sia per una questione di profitto, sia per evitare possibili rivolte interne che portino ad attentati alla vostra vita.

Narrativa (con annessi obiettivi da completare), gestione dei sottoposti ed espansione strategica di regione in regione in base alle possibilità offerte da quei luoghi. A questo vanno aggiunte le classiche meccaniche da gestionale in cui le sinergie e le connessioni tra le strutture saranno fondamentali. A partire dalle più basilari attività quali le piantagioni e il magazzino, passando per laboratori e officine, e finendo con la gestione delle attività di copertura per il lavaggio dei soldi. Da questo punto di vista, si tratta di meccaniche classiche camuffate ad hoc per l'occorrenza.

Cartel Tycoon: la DEA e l'esercito vi metteranno in difficoltà

Già a partire dall'esaustivo tutorial che si svolgerà nella regione iniziale di Amado, capirete come quello che inizialmente possa sembrare molto articolato, è semplicemente implementato perfettamente in un sistema credibile e coerente con le volontà del team di proporre un gestionale in grado di soddisfare soprattutto i più avvezzi al genere.

Meno convincenti le fasi di scontro con i cartelli rivali e la gestione della fama e del terrore del vostro cartello. Questi aspetti, i primi per una eccessiva banalità, i secondi per una poca intuitività, ci hanno lasciato un po' perplessi. Soprattutto la gestione della barra del terrore (indicatore che funziona un po' come le stelle di GTA) ci è sembrata un po' caotica e probabilmente verrà aggiustata in corsa.