Halo Infinite, data di uscita su PC, Xbox Series X|S e One rivelata da un attore

La data di uscita di Halo Infinite su PC e Xbox è stata rivelata da un attore che ha lavorato al gioco, Verlon Roberts: stando alle sue dichiarazioni, il gioco arriverà nei negozi a novembre 2021.

Sappiamo che il periodo ufficiale di uscita di Halo Infinite è stato fissato a questo autunno, dunque le dichiarazioni di Roberts non costituiscono chissà quale sorpresa, ma immaginiamo siano state fatte senza considerare gli immancabili NDA che le persone coinvolte nel progetto sono tenute a rispettare.

Ospite di un podcast in cui ha parlato della sua carriera, l'attore ha rivelato di aver interpretato il ruolo dello Spartan Griffin nella campagna di Halo Infinite: anche questa un'informazione che 343 Industries non aveva ancora annunciato.

Nato sulle pagine del romanzo Halo: Shadows of Reach, il personaggio farà dunque la propria comparsa nel nuovo capitolo della serie, ma sembra assisteremo anche ad alcuni clamorosi ritorni.

Roberts ha detto di aver prestato la propria voce ed effettuato riprese in motion capture per il gioco, lavorando in alcune sequenze insieme all'attore che interpreta Master Chief.