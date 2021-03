Esport: il Circuito Tormenta di League of Legends, Wild Rift e Valorant sbarca in Italia

Riot Games ha annunciato che il Circuito Tormenta 2021 di League of Legends, Wild Rift e Valorant arriverà in Italia grazie alla collaborazione con diversi partner. La competizione, che si dividerà in tornei dedicati ai tre titoli, sarà supportata, infatti, da diversi partner: PG Esports x League of Legends, ProGaming Italia x Valorant e Qlash x Wild Rift.

Il Circuito Tormenta è un grande progetto di Riot Games pensato per portare gli amatori a poter competere ad un livello più alto, vicino al professionismo. Si tratta di un ulteriore ingresso messo a disposizione dal publisher per consentire agli atleti emergenti di farsi notare, così da alzare costantemente il livello della competizione.

La partecipazione è aperta a tutti i giocatori non professionisti al di sopra dei 14 anni che vogliono misurarsi in una competizione strutturata su più livelli. Il torneo si svolgerà durante tutto il corso dell'anno, e comprenderà in primo luogo gli eventi ufficiali del Circuito, ma sarà anche aperto alla possibilità di integrare eventi organizzati dalle community italiane di LoL, Valorant e Wild Rift.

Le diverse tappe, che di volta in volta garantiranno un preciso quantitativo di punti a seconda dell'importanza, permetteranno di creare una graduatoria che darà accesso a una vera e propria lega amatoriale del gioco di riferimento. Al termine della stagione, i migliori della lega parteciperanno alla finalissima che, a seconda del gioco, potrà dare accesso allo step successivo della piramide competitiva.

"Portare in Italia il formato del Circuito Tormenta è per Riot Games un passo fondamentale per l'evoluzione dell'ecosistema competitivo nel territorio, dando a tutti la possibilità di misurarsi con un percorso di vera crescita come giocatori. In paesi come la Spagna, dove il circuito è già una realtà da anni, questa competizione ci ha dato tante soddisfazioni e ha permesso a giocatori sconosciuti di farsi notare dai migliori team professionistici del mondo" dichiara Carlo Barone, Brand Manager di Riot Games.

Wild Rift è la versione di LoL pensata per mobile e console.

"L'avvento del Circuito Tormenta di Valorant rappresenta un nuovo capitolo nella storia dell'esport del nostro paese. Grazie alla collaborazione con Riot Games abbiamo l'opportunità di creare da zero la scena competitiva su Valorant, partendo dalle fondamenta e tenendo come punto fermo i giocatori e la community. L'obiettivo è infatti è quello di costruire la "casa" degli appassionati di Valorant: un punto di riferimento, uno spazio in cui tutti si riconosceranno e potranno vivere l'esperienza competitiva con i tanti tornei che organizzeremo nel corso dell'anno. Per noi di ProGaming Italia il Circuito Tormenta non è solo un progetto innovativo dalle grandi potenzialità: rappresenta una sfida che siamo entusiasti di raccogliere per alzare nuovamente il livello dell'esport in Italia" spiega Valentina Malagò, Sr. Project Manager di ProGaming Italia.

"È per noi motivo di orgoglio e grande soddisfazione cogliere l'opportunità di espandere la nostra collaborazione con Riot Games anche alla scena grassroots di League of Legends. Il debutto nazionale del Circuito Tormenta rappresenta per la community di League of Legends un'occasione unica per farsi notare e per fare un primo importante passo verso il professionismo. Tutti i giocatori intenzionati a intraprendere un percorso competitivo avranno da oggi molte più possibilità di farsi notare dai team italiani che partecipano al PG NATS di League of Legends. L'augurio è quello che il Circuito Tormenta diventi un importante vivaio per formare i campioni del futuro!" racconta Pier Luigi Parnofiello, CEO & Founder PG Esports.

"Siamo onorati di essere stati selezionati da RIOT come partner organizzativo del circuito Tormenta per Wild Rift. È per noi di QLASH la perfetta occasione per continuare a sviluppare il proprio cuore pulsante, ovvero la community e dimostrare il nostro valore anche in ambito organizzativo" conferma infine Luca Pagano, CEO di QLASH.

A partire da oggi è quindi possibile registrarsi al Circuito Tormenta 2021, con la prima tappa di League of Legends: Wild Rift prevista per il 3 Aprile. Per maggiori informazioni e per le modalità di iscrizione, visita: circuitotormenta.it.