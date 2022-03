Elex 2: disponibile la prima patch maggiore che sistema diversi problemi grafici

Piranha Bytes ha annunciato la pubblicazione della prima patch maggiore di Elex 2, che risolve diversi problemi grafici del gioco, in particolare quelli relativi al tearing dello schermo. Per adesso la patch completa è disponibile solo per PC, ma nell'immediato futuro dovrebbe arrivare anche su console. Intanto su PS4 e PS5 è possibile scaricare un aggiornamento che risolve il problema del tearing, molto sentito su console.

Cosa fa la patch 1? Intanto risolve i problemi di compatibilità con alcune schede video, in particolare quelle con chipset VEGA. Inoltre riduce le dimensioni delle mesh, aumentando al contempo la cache delle stesse. Eliminato anche un bug che frammentava la cache delle mesh con il passare del tempo e un altro legato al supporto per i controller. Sistemati anche diversi bug minori.

Insomma, il download e l'installazione della patch 1 sono consigliati a tutti quelli che stanno giocando a Elex 2 e vogliono un gioco migliore.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che l'ultima fatica di Piranha Bytes è disponibile per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Elex 2.