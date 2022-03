Elden Ring: speedrunner lo completa in 2 ore e mezza senza morire

Elden Ring è disponibile da meno di due settimane, ma la fuori c'è già uno speedrunner che è riuscito a completarlo in circa due ore e mezza e senza mai morire. Tanto di cappello!

Mentre molti giocatori stanno ancora esplorando ogni anfratto di Sepolcride, lo speedrunner niko bellic è riuscito a completare l'ultima fatica di FromSoftware in poco più di due ore e mezza, senza morire e senza usare glitch di teletrasporto o cose simili. Potrete ammirare la sua impresa nel player sottostante.

Lo speedrunner ha utilizzato come classe iniziale il Cavaliere errante, il che è una scelta sensata dato che parte con ottimi attributi e un equipaggiamento di tutto rispetto. Per raggiungere questo risultato ovviamente niko bellic ha già passato molte ore nell'Interregno e ha fatto anche molto "theorycraft", vista la disinvoltura con cui si muove tra le varie aree di Elden Ring, recuperando oggetti utili all'impresa o sconfiggendo boss come il Cavaliere Notturno con estrema facilità sfruttando alcune ingenuità della sua intelligenza artificiale.

In ogni caso, siamo ancora all'inizio e nei prossimi mesi se non addirittura anni vedremo tempi di completamento sempre più bassi, specie quando verranno scoperti exploit di varia natura ideali per tagliare preziosi minuti di gioco o saltare a piè pari intere aree. Lo stesso niko bellic afferma che il suo tempo è ampiamente migliorabile, dunque probabilmente in futuro vedremo un'altra delle sue imprese.

Se invece siete dei "comuni mortali" e avete iniziato da poco il vostro viaggio nell'Interregno, date uno sguardo alla nostra guida sulle migliori armi di Elden Ring che si trovano a Sepolcride, la regione iniziale.