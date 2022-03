I Am Jesus Christ cerca beta tester per una build ottimizzata da Dio

SimulaM, lo sviluppatore di I Am Jesus Christ, è alla ricerca di beta tester per la nuova build del gioco, focalizzata sull'ottimizzazione e il frame rate. Tutto ciò che dovete fare per diventare un apostolo, pardon, un beta tester, è richiedere l'accesso su Steam e aspettare comunicazioni da parte degli sviluppatori entro le 24 ore successive.

SimulaM darà accesso alla beta di I Am Jesus Christ a 2.500 persone. Il piano è pero quello di lanciare una demo completa al più presto, accessibile da tutti, nonché il prologo del gioco.

Se non sapete di cosa stiamo parlando, I Am Jesus Christ è un simulatore di Gesù di Nazareth, il protagonista del Vangelo, in sviluppo per PC. Sarà lanciato su Steam in data ancora da destinarsi. Per ora non sono state annunciate versioni console.

Recentemente lo sviluppatore ha pubblicato un video per mostrare il miracolo della trasformazione dell'acqua in vino, in precedenza aveva mostrato Gerusalemme. Nonostante la stranezza del gioco, sono in molti ad attenderlo. In fondo chi non vorrebbe vestire i panni del figlio di Dio ed essere onnipotente?