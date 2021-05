eNazionale FIFA vs Inghilterra: seguite l'amichevole oggi alle 19:00 su Twitch

Quest'oggi - 18 maggio 2021 -, dalle 19:00 alle 20:15, andrà in onda l'amichevole tra la eNazionale FIFA powered by TIMVISION e l'Inghilterra. In questo nuovo scontro i giocatori italiani sfideranno gli inglesi in una partita amichevole, ma non per questo non si impegneranno per ottenere la vittoria. L'evento potrà essere seguito anche tramite il canale Twitch di Multiplayer, che ospiterà la diretta della FIGC.

La eNazionale FIFA sarà composta da Karim "Karimisbak" Rmaiti (giocatore del Milan e vincitore della finalissima su PS4), Rocco "guarinoJR_" Guarino (Samporia) e Gianluca "Pignone" Ciliberti (multigaming Esport Empire). I tre player si stanno preparando per le qualificazioni per la fase finale della FIFA ENations Cup 2021, che si svolgerà ad agosto in Danimarca. L'Italia dovrà superare la fase a gironi (20 e 21 maggio) e la successiva fase a eliminazione diretta (22 e 23 maggio).

Questa amichevole è quindi un'ottima occasione per dimostrare la propria preparazione per questi grandi eventi e riscaldarsi in attesa dei match più importanti. Vi invitiamo quindi a seguire tramite il canale di Twitch la nostra eNazionale FIFA e fare il tifo!