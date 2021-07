Encased: nuovo trailer di gameplay per armi, personaggi e situazioni

Prime Matter e Dark Crystal Games hanno pubblicato un nuovo trailer di gameplay del gioco di ruolo con visuale isometrica Encased, per svelare alcuni dei personaggi, le armi, compreso il sistema di combattimento, e le situazioni che ci si può trovare a vivere durante l'avventura.

Encased guarda moltissimo a classici quali i primi due Fallout e i Wasteland, pur presentando una storia dal gusto prettamente russo, vicina a quella degli S.T.A.L.K.E.R., che racconta di una cupola misteriosa, probabilmente creata da una razza aliena, dentro cui si trovano manufatti tecnologici dai poter inimmaginabili. Il giocatore veste i panni di un volontario sceso nella cupola in cerca di fortuna, che deve riuscire a sopravvivere ai pericoli che gli si parano innanzi, svolgendo al contempo le missioni assegnate dalle varie fazioni. Non tutto ciò che avviene nella zona è come viene raccontato in superficie...

Se volete più informazioni, leggete il nostro provato di Encased, fresco di pubblicazione, in cui abbiamo scritto:

Encased ci ha convinti? È ancora presto per dirlo. Da quello che abbiamo provato è sicuramente un titolo interessante che gli appassionati di giochi di ruolo dovrebbero seguire con interesse. Ha alcuni elementi molto acerbi, ma è anche ambizioso al punto da risultare coraggioso in diversi momenti. Inoltre è davvero intricato e fa venire voglia di scoprire dove vuole andare a parare. Ne riparleremo con la versione definitiva.