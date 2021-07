Lost Judgment, l'opening in video con il brano Rasen di jon-YAKITORY feat. Ado

Lost Judgment torna a mostrarsi in video con la coinvolgente opening accompagnata dal brano Rasen, scritto e arrangiato da jon-YAKITORY e interpretato dalla cantante giapponese Ado.

In uscita il 24 settembre in contemporanea mondiale, Lost Judgment riprende le soluzioni adottate nel primo episodio della serie per quanto concerne la sequenza introduttiva, che non solo è cantata ma presenta anche tutti i personaggi del gioco.

Come riportato nella nostra anteprima su storia e primi dettagli di Lost Judgment, il nuovo capitolo dello spin-off di Yakuza vedrà l'investigatore privato Takayuki Yagami viaggiare da Kamurocho a Isezaki-Ijincho, in quel di Yokohama.

Si tratta della stessa ambientazione di Yakuza: Like a Dragon, molto più ampia rispetto al quartiere di Tokyo che ben conosciamo, che Yagami visita per risolvere un nuovo, difficile caso.

Caratterizzato da un sistema di combattimento action, in linea con gli episodi classici del franchise SEGA, Lost Judgment vanterà la solita quantità industriale di subquest e attività collaterali con cui passare ore e ore fra una missione e l'altra.