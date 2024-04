Endless Ocean Luminous: voti della critica non proprio esaltanti per l'esclusiva Nintendo Switch

Tempo di recensioni anche per Endless Ocean Luminous, titolo esclusivo per Nintendo Switch, disponibile dal 2 maggio. Purtroppo i voti della critica non sono stati molto positivi, con la maggior parte che si sono attestati intorno al 5 e al 6.

Molte delle critiche si sono concentrate sulla modalità storia, davvero inconsistente, nonché sui loop di gioco troppo semplici e superficiali. Alcuni hanno criticato la mancanza di cose da fare, in quello che si presenta quasi come un gioco turistico per appassionati di vita subacquea.

Naturalmente c'è anche chi ha gradito proprio questo aspetto, tributando al gioco voti più alti (mai oltre l'8, comunque). C'è anche chi ha sottolineato come lo sviluppatore Arika abbia semplicemente voluto dare ai fan della serie ciò che aspettavano da ormai quindici anni, ossia dai tempi del Wii.