Ghost of Tsushima aggiornato alla versione 2.19 su PlayStation per l'arrivo della versione PC

Come saprete il 16 maggio Ghost of Tsushima uscirà anche per PC, quindi gli sviluppatori hanno preparato il gioco su console aggiungendo il supporto per il Crossplay . Si parla di supporto preliminare, quindi immaginiamo che in futuro arriveranno delle nuove patch di aggiornamento per sistemare gli eventuali problemi che si verificheranno quando l'afflusso di giocatori sarà sostenuto.

I possessori della versione PlayStation di Ghost of Tsushima , disponibile per PS4 e PS5, saranno felici di sapere che lo studio di sviluppo Sucker Punch ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento , la patch 2.19, che sistema alcuni bug e prepara l'arrivo della versione PC .

Altre modifiche

Ghost of Tsushima si è rivelato una bella sorpresa

Naturalmente la patch 2.19 non si limita a questo, ma risolve anche alcuni dei bug residui, per la gioia di chi ci gioca ancora. Ad esempio è stato sistemato un problema con i punti esperienza che si verificava al rango 999 in modalità Leggende. Eliminato anche un bug che consentiva l'inserimento di un giocatore extra in una squadra di due persone.

Per avere altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione di Ghost of Tsushima. Si tratta di un gioco d'azione open world pubblicato originariamente nel 2020, che ha ottenuto un successo straordinario, superiore anche alle aspettative degli sviluppatori e dell'editore. Rimasto esclusiva PlayStation per poco meno di quattro anni, ora farà il suo debutto anche su PC.