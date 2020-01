Enter the Gungeon, annunciate vendite stratosferiche

Lo sviluppatore Dodge Roll Games ha annunciato che Enter the Gungeon ha venduto più di tre milioni di copie. Si tratta di un risultato stratosferico per questo piccolo team di sviluppo, che è riuscito a realizzare un titolo amatissimo dai videogiocatori.



Si tratta anche di un ottimo auspicio per il seguito, Exit the Dungeon, disponibile per ora solo per gli abbonati Apple Arcade, ma presto in arrivo per PC e console.



Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Enter the Gungeon, dove abbiamo scritto: Enter the Gungeon colpisce nel segno per ispirazione, resa estetica e piacevolezza del gameplay, tutti elementi che combinati con una buona longevità fanno venire voglia di premiare il titolo Dodge Roll senza pensarci troppo. Ma quando l'entusiasmo si raffredda risulta chiaro che dal punto di vista del bilanciamento le cose sono ben lontane dalla perfezione e i contenuti effettivi non sono poi molti. Il prezzo, però, è commisurato a un'esperienza che può regalare diverse ore di puro intrattenimento a patto, sia chiaro, di sopportare la forte componente random che può risultare frustrante e rischia di essere dura da digerire per molti puristi del genere.

Enter the Gungeon has surpassed three million copies sold and we're so thankful for the community's support!



Excited to release House of the Gundead to arcades and Exit the Gungeon on PC and consoles early this year!https://t.co/AHdRfzuVXw pic.twitter.com/mTgj7MzGvX — Enter the Gungeon (@DodgeRollGames) January 7, 2020