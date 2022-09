Epic Games Store: giochi gratis del 1° settembre 2022 disponibili, link e dettagli

Oggi, 1 settembre 2022, Epic Games ha reso disponibili i giochi gratis dell'Epic Games Store. I titoli disponibili gratuitamente per i prossimi sette giorni sono: Submerged: Hidden Depths, Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition e il pacchetto Armazillo di Knockout City.

Potete riscattare i giochi e il pacchetto gratis dell'Epic Games Store del 1° settembre 2022 a questo indirizzo, oppure accedere con il vostro account direttamente sul launcher dello store. Come sempre, una volta che i contenuti saranno entrati a far parte della vostra libraria digitale saranno vostri per sempre.

Il pacchetto Armazillo di Knockout City propone il costume "Kaiju Terror", la maschera Armazillo, i guanti Kaiju Claws, la posa City Crusher, l'icona Armazillo e il logo Nuclear Fallout. Knockout City è ora free to play a tema palla avvelenata.

Shadow of the Tomb Raider

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition ci rimette nei panni di Lara Croft, che deve impedire l'apocalisse maya. In questa versione troverete il gioco base, le sette tombe sfida che sono state pubblicate nei DLC e tutte le armi, i completi e le abilità pubblicati come contenuti digitali dopo l'uscita del gioco.

Infine, Submerged: Hidden Depths ci fa esplorare un ampio mondo acquatico. Si tratta di un gioco rilassante, senza combattimenti, fondato completamente sull'esplorazione. Noi potremo controllare Miku e Taku: una maledetta da un misterioso potere che vuole usare a fin di bene, l'altro determinato a non lasciare che li faccia a pezzi.

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratuiti di oggi? Ecco invece il gioco gratis della prossima settimana.