Epic Games Store, giochi gratis del 15 giugno 2023 annunciati ufficialmente

Epic Games Store ha annunciato quali saranno i giochi gratis disponibili per gli utenti della piattaforma a partire dal 15 giugno 2023: si tratta di Guacamelee! Super Turbo Championship Edition e di Guacamelee! 2.

Ebbene sì, con il reveal odierno di Payday 2 sono finalmente finiti i segreti legati alla promozione Mega Saldi, il che significa che d'ora in avanti si tornerà agli "annunci in chiaro" dei titoli che potremo scaricare gratuitamente.

Guacamelee! Super Turbo Championship Edition è la versione definitiva dello straordinario action platform in stile metroidvania di Drinkbox Studios in cui, nei panni del coraggioso Juan Aguacate, ci troveremo a indossare una maschera magica da luchador per salvare la figlia del Presidente, rapita per essere sacrificata dal malvagio Calaca.

In Guacamelee! 2 ritroveremo quella stessa formula in una versione migliorata sotto tutti i punti di vista, arricchita anche dall'aggiunta di un'entusiasmante modalità multiplayer cooperativa per quattro partecipanti.

"Azzuffarsi non è mai stato così bello! Il tanto atteso seguito del videogioco a piattaforme d'azione di grande successo è qui: Guacamelee! 2 fa uscire il Luchador Juan Aguacate dal ritiro per una nuova emozionante avventura in stile Metroidvania, dove dovrà affrontare la sua sfida più grande, una che minaccia di lacerare il tessuto del Mexiverso!"

"Esplora un mondo enorme disegnato a mano ispirato alla cultura e al folklore messicani, pieno di insidiosi nuovi personaggi cattivi e strambi (e qualche vecchio amico!). Impara un vasto repertorio di mosse di lotta libera spaccaossa per respingere le orde di scheletri e superare ardue sfide... e chi ha parlato dei Polli Illuminati? Noi no di certo!"

Ulteriori dettagli nella nostra recensione di Guacamelee! e nella nostra recensione di Guacamelee! 2.