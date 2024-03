Epic Games Store: i giochi gratis del 21 marzo sono ora disponibili al download

Per aggiungere i giochi alla vostra libreria dovete solo usare il launcher oppure andare a questo indirizzo . Appena i titoli saranno stati reclamati su Epic Games Store, saranno vostri per sempre.

L' Epic Games Store ha reso ora disponibili i giochi gratis del 21 marzo . A questo giro la proposta del creatore di Fortnite include: Call of the Wild: The Angler e Invincible Presents: Atom Eve. Come sempre avete una settimana per poter reclamare i due giochi.

È un gioco basato sulla serie animata Invincible . Si tratta di una storia originale che esplora la vita di Atom Eve , la super eroina in grado di piegare la materia stessa. Potremo scoprire le sue avventure con il Teen Team, la sua famiglia e i propri amici. Dovremo compiere decisioni per condizionare la sua storia e completare combattimenti a turni semplificati.

Call of the Wild: The Angler

Call of the Wild: The Angler

Call of the Wild: The Angler è un simulatore di pesca dai creatori di theHunter: Call of the Wild. Si tratta di un gioco a mondo aperto nel quale possiamo cercare il nostro angolo preferito per pescare, da soli o con gli amici. Potremo migliorare le nostre capacità, ottenere nuovi strumenti di pesca e personalizzare il nostro avatar.

I requisiti consigliati sono: