Epic Games Store: i giochi gratis del 30 novembre sono stati svelati

Realizzato da Tanuki Creative Studios, Jitsu Squad e è un beat 'em up caratterizzato da uno stile colorato, personaggi fuori di testa, tra cui anche il camaleonte Yooka-Laylee di Playtonic, e ricco d'azione pensato per essere affrontato in solitaria o nella modalità cooperativa da quattro giocatori.

Mighty Fight Federation

Mighty Fight Federation

Mighty Fight Federation invece è un picchiaduro ad arena 3D. Hyperion, un essere dotato di un incredibile potere cosmico, ha piegato per puro divertimento la realtà al suo volere per far scontrare tra di loro i 14 guerrieri più forti del multiverso, tra cui anche dei lottatori crossover, come Kunio-kun da River City Ransom e Mirima da Bloodstained e, anche stavolta, Yooka-Laylee.

Un pretesto semplice, ma efficace per menare le mani in scontri 1 contro 1 contro l'intelligenza artificiale o altri giocatori, oppure gettarsi nella mischia in una caciarona modalità tutti contro tutti.

Che ne pensate dei giochi gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti.

Se ancora non li avete scaricati, ecco i giochi gratuiti per PC disponibili da oggi, giovedì 23 novembre 2023, su Epic Games Store.