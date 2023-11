Epic Games Store, gioco gratis del 23 novembre disponibile: ecco come scaricarlo

A quel punto il titolo entrerà a far parte della nostra libreria per sempre , il che significa che avremo la possibilità di scaricarlo e installarlo ogni volta che lo desideriamo.

Scaricare il gioco è semplicissimo: tutto quello che bisogna fare è visitare la pagina di Deliver Us Mars su Epic Games Store , cliccare sul pulsante "ottieni", effettuare l'accesso con le proprie credenziali e seguire le istruzioni a schermo fino al completamento dell'operazione.

È disponibile da ora il gioco gratis dell'Epic Games Store riservato agli utenti della piattaforma digitale a partire dalla giornata di oggi, 23 novembre: come annunciato la settimana scorsa, si tratta dell'affascinante avventura Deliver Us Mars.

Un gran bel viaggio sul Pianeta Rosso

I paesaggi di Deliver Us Mars

Sequel di Deliver Us the Moon, Deliver Us Mars ci vedrà appunto viaggiare fino al Pianeta Rosso ed esplorarne la superficie nel tentativo di recuperare le navi colonia ARCA che avrebbero dovuto assicurare un futuro alla razza umana, ma di cui qualcuno si è impossessato.

Una missione non semplice, in cui dovremo usare sia il cervello che la forza per superare sfide man mano più difficili, trovare le navi scomparse e svelare il segreto dietro al misterioso segnale di soccorso che ci ha portato fino a lì.

Volete saperne di più prima di effettuare il download? Date un'occhiata alla nostra recensione di Deliver Us Mars.