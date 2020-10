Epic Games Store, i giochi gratis per PC del 15 ottobre 2020 sono disponibili

I giochi gratis per PC del 15 ottobre sono disponibili per il download dall'Epic Games Store. Si tratta, come già annunciato, di Amnesia: A Machine for Pigs e Kingdom: New Lands, scaricabili gratuitamente fino al 22 ottobre.

Sviluppato dal talentuoso team The Chinese Room, Amnesia: A Machine for Pigs è un horror game ambientato nel 1899, sessant'anni dopo gli eventi di Amnesia: The Dark Descent, e racconta la storia di un ricco imprenditore che si risveglia in preda all'Amnesia a Londra, il giorno di Capodanno.

Ha passato mesi in coma dopo una disastrosa spedizione in Messico e ora deve scoprire la verità su un misterioso macchinario che ha scoperto laggiù e deve rimettere insieme i pezzi della sua memoria. Ovviamente lo psicologo non basta e per capire cos'è successo dovrà affrontare un orrore immenso e misterioso.

Kingdom: New Lands è invece uno strategico dallo stile minimal, caratterizzato da una grafica retrò e da una colonna sonora particolarmente suggestiva.

Dovrai vestire i panni di un monarca che cerca di costruire il proprio regno da zero: sarà necessario esplorare il mondo, reclutare sudditi fedeli e difendere il regno dagli attacchi notturni dei Greed.

Quali sono invece i giochi gratis scaricabili a partire dal 22 ottobre? Costume Quest 2 e Layers of Fear 2.

Costume Quest 2

Esplora spettrali paesaggi senza tempo, indossa adorabili nuovi costumi in grado di trasformarti in un potente guerriero di Halloween, raccogli figurine di dolcetti da brivido e usale per combattere contro una legione di cattivi ossessionati dall'igiene.

Layers of Fear 2

Layers of Fear 2 è un gioco horror psicologico in prima persona, con enfasi sull'esplorazione e sulla storia. I giocatori controllano un attore di Hollywood che accetta la proposta di un enigmatico regista, il quale gli chiede di interpretare il ruolo del protagonista di un film...