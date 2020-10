Observer System Redux ricorda Rutger Hauer con una video intervista

Observer System Redux vedrà la presenza di Rutger Hauer nel ruolo del protagonista, Dan Lazarski, e gli sviluppatori hanno voluto rendere omaggio all'attore scomparso pubblicando una video intervista realizzata nel 2017.

Scomparso nel luglio dello scorso anno, Rutger Hauer si è guadagnato un posto fra le leggende del cinema per alcuni ruoli iconici, come quello di Roy Batty in Blade Runner e di Etienne Navarre in Ladyhawke.

"Rutger era un buon amico, ci mancherà molto", ha dichiarato Piotr Babineo, CEO di Bloober Team. "È stata dura ascoltare la sua voce sapendo che non è più fra noi, ma in qualche modo poterla condividere ancora è stata un'esperienza speciale."

"Questa intervista mostra davvero la grande passione che nutriva per il ruolo di Dan in Observer. Era una persona meravigliosa e siamo profondamente dispiaciuti che ci abbia lasciati."

"Mentre lavoravamo a System Redux, molti nel team parlavano di com'è stato lavorare con lui. Tutti qui amiamo il lavoro di Rugter e questo gioco è il miglior tributo che siamo riusciti a dedicargli."

"Abbiamo anche inserito un easter egg che fa riferimento al suo iconico ruolo di Roy in Blade Runner."