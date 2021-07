Epic Games Store: giochi gratis PC dell'8 luglio 2021 disponibili, link download

Come ogni giovedì, sono disponibili nuovi giochi gratis PC dell'Epic Games Store. Oggi, 8 luglio 2021, la compagnia creatrice di Fortnite ci rende disponibili ben due titoli: parliamo di Bridge Constructor The Walking Dead e Ironcast. Vediamo tutti i dettagli sui requisiti minimi e consigliati, e anche sul link dowload.

Prima di tutto, dovete sapere che tutto quello che dovete fare per reclamare i vostri giochi gratis PC dell'Epic Games Store dell'8 luglio 2021 è raggiungere il negozio digitale a questo indirizzo. In alternativa, potete utilizzare direttamente il vostro launcher PC. Ricordate che avete tempo fino al 15 di luglio.

Bridge Constructor The Walking Dead

Il primo dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store è Bridge Constructor The Walking Dead. Si tratta di una versione alternativa di Bridge Constructor che si fonde con la famosa serie di AMC. Dovremo unirci a un gruppo di sopravvissuti, costruire ponti e altre strutture tra paesaggi desolati ed edifici in rovina. Potremo giocare a fianco di personaggi noti come Daryl, Michonne ed Eugene. Il gioco propone i testi in italiano con audio inglese.

I requisiti minimi di Bridge Constructor The Walking Dead richiedono:



Sistema operativo: Windows 8, 10

Processore: 3 GHz

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: compatibile con DirectX10

Memoria: 400 MB di spazio disponibile

I requisiti consigliati, invece, sono:



Sistema operativo: Windows 10

Processore: 6 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: compatibile con DirectX10

Memoria: 400 MB di spazio disponibile

Ironcast

Ironcast, il secondo gioco gratis PC dell'Epic Games Store, è un gioco di combattimento e strategia a turni, fuso con una struttura da puzzle game, ambientato in una versione alternativa degli anni '80 del 1800, ispirato agli scrittori di fantascienza dell'età vittoriana come H.G. Wells e Jules Verne. Propone una modalità campagna roguelite con morte permanente ma con continue ricompense tra una sessione di gioco e la successiva.

Ecco i requisiti minimi di Ironcast:

Sistema operativo: Windows XP

Processore: Intel Pentium G630 @ 2.70 Ghz

Memoria: 2 GB di RAM

Scheda video: AMD Radeon X850 XT

DirectX: Versione 9.0c

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

I requisiti consigliati, invece, sono:



Sistema operativo: Windows 7

Processore: Intel Core i3 @ 3 Ghz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 560 Ti

DirectX: Versione 11

Memoria: 2 GB di spazio disponibile

Diteci, cosa ne pensate dei giochi gratis PC dell'Epic Games Store di oggi, 8 luglio 2021? Vi segnaliamo infine che Epic Games ha reso gratis il sistema di party chat e l'anti-cheat di Fortnite per tutti.