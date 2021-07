Bokeh Game, composto da ex-Japan Studio spiega che l'addio a Sony non è stato improvviso

Keiichiro Toyama, Kazunobu Sato, e Junya Okura, fondatori del team Bokeh Game Studio ed ex-PlayStation Japan Studio, sono stati intervistati da Eurogamer.net e hanno spiegato che la decisione di diventare indipendenti e separarsi da Sony non è stata improvvisa.

Junya Okura spiega che all'inizio del 2020 vi erano "cambiamenti organizzativi" all'interno di Sony e che, quando Toyama ha approcciato Sato e Okura con l'idea di diventare indipendenti, l'accordo tra i tre è stato praticamente siglato. In ogni caso, non si tratta di una scelta nata dal nulla. Toyama afferma che pensava all'idea di diventare indipendente sin dal 2014, quando Fumito Ueda si era separato da Sony per fondare Gen Design. Sono serviti sei anni per far sì che Toyama si trovasse nelle condizioni ideali per seguire l'esempio del collega.

Junya Okura, Keiichiro Toyama e Kazunobu Sato

Il trio di Bokeh Game Studio afferma anche che il loro nuovo progetto horror - genere che li ha aiutati a crearsi una carriera - permetterà ai fan di sperimentare qualcosa di familiare: sperano che molti fan di Silent Hill e Siren seguano lo sviluppo. Il tutto, per ora, si trova in una fase iniziale di sperimentazione. Sappiamo comunque che ci saranno elementi "d'azione e velocità". Il team vuole inoltre "creare una nuova esperienza con la narrativa", in riferimento al come gameplay e storia si legheranno. È stato inoltre indicato che Miki Takahashi si occuperà del design dei mostri del nuovo gioco. L'autore è noto per aver collaborato con Toyama e Okura su Siren (ma anche su Knack).

Recentemente è anche stato detto che questo nuovo horror dell'autore di Silent Hill ci "incasinerà la mente".