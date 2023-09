Epic Games Store: gioco gratis del 14 settembre 2023 annunciato ufficialmente

Come da tradizione, il titolo sarà riscattabile gratuitamente su Epic Games Store alle 17:00 di giovedì prossimo. Potrete farlo direttamente dal client dello store oppure a questo indirizzo .

È stato annunciato il gioco gratis per PC dell' Epic Games Store della prossima settimana. Dal 14 settembre 2023 potrete scaricare gratuitamente 911 Operator.

Pronti a salvare delle vite in 911 Operator?

911 Operator

911 Operator è un gioco di simulazione e strategia che ci cala nei panni di un operatore di emergenza per gestire le chiamate di soccorso e inviare unità mediche appropriate alla situazione. Potremo giocare in qualsiasi città del mondo, usando le mappe reali di OpenStreetMap.

Ci troveremo ad affrontare diverse situazioni, dalle più drammatiche e che richiedono la massima attenzione ad altre divertenti o fastidiose, il tutto seguendo le regole del primo soccorso. Il gioco propone anche una modalità carriera con sei città selezionate ed eventi unici.

Che ne pensate del gioco gratis in arrivo su Epic Games Store la prossima settimana? Fatecelo sapere nei commenti. Inoltre, se ancora non lo avete scaricato, ecco il gioco gratuito per PC disponibile da oggi, 7 settembre 2023, su Epic Games Store.