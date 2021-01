Epic Games Store, il gioco gratis per PC del 21 gennaio 2021 è disponibile

Il gioco gratis per PC della settimana sull'Epic Games Store è Galactic Civilizations III. Potete riscattarlo da oggi 21 gennaio 2021, fino alle 16:59 del 28 gennaio 2021. Come sempre è stato annunciato anche il gioco in regalo dalla prossima settimana: Dandara: Trials of Fear Edition.

Galactic Civilizations III è un apprezzatissimo strategico 4X di Stardock Entertainment che chiede al giocatore di costruire e sviluppare una civiltà galattica, scegliendo tra diverse razze. Risale al 2015, ma è abbastanza apprezzato dagli appassionati del genere.

Andate a questo indirizzo per riscattare Galactic Civilizations III gratis dall'Epic Game Store.





Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Cosa accadrebbe se un giorno gli umani si svegliassero e scoprissero di non essere soli nella galassia? Se seguissero la propria strada nello spazio e scoprissero altre civiltà aliene con le loro storie e le loro motivazioni, alla ricerca di gloria? Scegli la tua razza tra Umani (Human), Drengin, Altariani (Altarian) e molte altre ancora e conduci la tua civiltà verso un'epoca d'oro in uno dei più grandi videogiochi strategici 4X mai creati!

Ricerca nuove tecnologie, progetta navi spaziali e colonizza nuovi mondi mentre affronti minacce e vinci sfide provenienti da fonti nuove e misteriose. Negozia scambi commerciali e trattati, dichiara guerre, spia i tuoi nemici e promuovi i cittadini modello. E quando hai finito, continua a giocare nel ruolo di una delle numerose civiltà aliene, ognuna caratterizzata da una storia, un albero tecnologico, componenti navali e molto altro ancora.

Galactic Civilizations III ora offre i pacchetti di espansione Crusade e Retribution, oltre ai contenuti add-on dei Mega Eventi (Mega Events) per darti l'esperienza di un gameplay ancora più completo! Unisciti ai ranghi dei leader galattici oggi e rispondi a questa domanda: come governerai la tua galassia?

Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Galactic Civilization III, tenendo conto che fu scritta prima di diversi aggiornamenti.

Dandara: Trials of Fear Edition è un metroidvania che racconta la storia di Salt, un mondo sull'orlo del collasso. Dandara è l'ultima speranza per la popolazione oppressa e impaurita di liberarsi dalle tenebre.

Sfida la gravità saltando sui piani, sui muri e sui soffitti. Scopri i misteri e i segreti nascosti nel mondo di Salt e i tantissimi e diversi personaggi che lo abitano. Guida Dandara nella sua battaglia per la sopravvivenza contro i nemici e gli oppressori.