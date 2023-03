Epic Games Store da ora permette di auto-pubblicare i propri giochi

Epic Games ha annunciato che da ora gli studi di sviluppo possono pubblicare autonomamente i propri giochi e contenuti su Epic Games Store, il che dovrebbe facilitare la vita degli sviluppatori e di conseguenza in futuro dovremmo vedere un numero sempre maggiore di titoli approdare nel negozio digitale.

La compagnia ha anche confermato che gli sviluppatori che autopubblicano i propri giochi potranno beneficiare comunque della ripartizione delle vendite dell'Epic Games Store, che trattiene solo il 12% dei ricavi sugli acquisti, laddove in altri store è nettamente più alta. Ad esempio Steam chiede il 30%, con la percentuale che si abbassa solo qualora un prodotto supera un determinato numero di copie vendute. Inoltre per gli acquisti in-app gli sviluppatori possono optare per un modello interno, senza dunque dover cedere nessuna percentuale dei ricavi a Epic Games Store.

"Siamo lieti di annunciare il lancio della versione 1.0 dei nostri strumenti di pubblicazione autonoma, da poco usciti dalla beta chiusa", recita il comunicato di Epic Games. "Questi nuovi strumenti sono disponibili nel Portale sviluppatori di Epic e permetteranno una crescita esponenziale dei giochi e delle app del nostro catalogo, oltre a semplificare il processo per inserire i prodotti per PC idonei direttamente sull'Epic Games Store, rendendoli fruibili ai numerosissimi utenti su scala globale.

"I partner che utilizzano gli strumenti di pubblicazione autonoma continueranno a beneficiare della nostra vantaggiosa divisone dei guadagni 88%/12% oppure possono optare per una soluzione per i pagamenti in-app di loro scelta per i propri prodotti. "

Epic Games afferma che chi opta per l'auto-pubblicazione può sfruttare anche IARC, una soluzione globale che permette di accedere gratuitamente e facilmente alle classificazioni per l'età (PEGI, ESRB e via dicendo), nonché ai servizi di localizzazione gratuiti per le pagine prodotto.

Oggi Epic Games ha svelato anche che continuerà a regalare giochi tramite l'Epic Games Store anche per tutto il resto del 2023.