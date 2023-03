Epic Games Store: il gioco gratis del 9 marzo 2023 ora è disponibile, link per il download

Il gioco gratis dell'Epic Games Store del 9 marzo 2023 da ora è disponibile per il download. Questa settimana riceverete in regalo Call of the Sea.

Potrete riscattare il gioco gratis dell'Epic Games Store del 9 marzo dalle pagina dedicata di Call of the Sea, che potrete raggiungere tramite questo indirizzo.

In alternativa, potete avviare il launcher di Epic Games e accedere allo store direttamente da lì. Avete tempo fino alle 16:59 di giovedì prossimo, ovvero il 16 marzo 2023, per riscattare il gioco. Una volta fatto, questo verrà aggiunto alla vostra libreria per sempre, senza nessuna limitazione di sorta, proprio come se lo aveste acquistato.

Call of the Sea è un avventura composta da enigmi, basata sull'esplorazione in prima persona di un'affascinante ambientazione tropicale, seguendo la storia di una donna di nome Norah che è alla ricerca del marito scomparso. Ben presto i panorami fantastici offerti dall'ambientazione lasciano spazio a enigmi misteri da scoprire, virando verso i temi dell'occulto con ispirazioni lovecraftiane.

Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione di Call of the Sea. Di seguito invece trovate la descrizione ufficiale del gioco:

"È il 1934, nell'angolo più remoto del Sud Pacifico. Norah ha attraversato l'oceano seguendo le tracce della spedizione del marito scomparso e si ritrova in un'isola paradisiaca, un luogo senza nome, dimenticato e costellato dei resti di un'antica civiltà. Quali strani segreti nasconde e cosa verrà riportato alla luce da Norah durante la sua ricerca della verità?"

"Esplora una splendida isola tropicale (meticolosamente modellata con Unreal Engine 4), ricca di panorami magnifici, rovine perdute e misteri occulti. Prova l'affascinante studio della personalità di una donna, completamente doppiata da Cissy Jones (Firewatch, The Walking Dead: Season 1), alla ricerca della verità sulla scomparsa di suo marito e scopri chi sia veramente."

"Immergiti in un'avventura guidata dalla narrativa, ricca di emozione, suspense e sorprese surreali. Esamina gli indizi lasciati da una spedizione precedente, metti insieme i pezzi di ciò che è successo e risolvi una serie di enigmi complessi."

Che ne pensate, siete soddisfatti del regalo dell'Epic Games Store del data? Fatecelo sapere nei commenti.