Epic Games Store svela i due giochi gratis del 26 ottobre 2023

Come da tradizione, Epic Games Store ha svelato anche quali saranno i giochi gratis che verranno messi a disposizione dal 26 ottobre 2023 , ovvero quelli della settimana prossima: si tratta di The Evil Within 2 e Tandem: a Tale of Shadows, vediamoli più nel dettaglio.

The Evil Within 2

The Evil Within 2 ha momenti particolarmente inquietanti

Il più importante è sicuramente The Evil Within 2, secondo capitolo nella serie di survival horror sovrannaturali di Tango GameWorks creata da Shinji Mikami, padre di Resident Evil. Già questo dettaglio lo rende particolarmente interessante, ma il titolo in questione conta su un'attrattiva particolare anche per la sua atmosfera e la capacità di costruire momenti di grande tensione e angoscia.

Si completa in questo modo la serie in questione, tra l'altro: il primo capitolo è infatti in regalo da oggi su Epic Games Store, e la settimana prossima lascerà il posto al suo seguito. Se siete interessati, consigliamo di non perdere questa occasione di ottenere l'intera serie di The Evil Within gratis su PC.