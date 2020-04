Esport: se non ora che hanno tutte le attenzioni e lo spazio TV, quando?

Gli esport in Italia non hanno mai avuto le attenzioni, i testimonial e lo spazio TV che stanno ricevendo in queste settimane: se non sfondano adesso, quindi, quando questo potrà mai avvenire?

Se c'è un'industria che da tutto sto casino potrebbe uscirne rafforzata è l'industria degli esport. Con gli sport tradizionali fermi ai box e un gran quantitativo di persone bloccate a casa e con più tempo a disposizione (a meno che abbiano figli, perché in quel caso il tempo è l'ultima cosa che hanno) non c'è occasione migliore per spingere lo sport virtuale.

La forza degli esport, infatti, è quella di poter essere giocati comodamente da casa propria, seguendo, quindi, alla lettera tutte le disposizioni sanitarie di questo periodo. È vero che le competizioni più serie vengono sempre giocate dal vivo per limitare i pericoli di combine e le fluttuazioni di banda, ma i pro player sono sufficientemente abili per riuscire ad emergere anche in condizioni "normali".

Oltre ai normali fruitori di esport, che già staranno facendo una scorpacciata di tornei, esibizioni di beneficenza e quant'altro, questa potrebbe essere l'occasione per avvicinare anche tutte quelle persone che solitamente seguono gli sport tradizionali. Alla decima replica di gara 6 delle finali del 2013, anche il più incallito fan dell'NBA ha bisogno di altro. Alla sesta volta che Cannavaro guida gli azzurri alla vittoria del mondiale di Germania, un po' si spera che la Francia vinca, perlomeno per avere una novità, seppur spiacevole.

Ecco, quindi, che tutti coloro che sono in astinenza da GP, da playoff o da Champions League potrebbero essere interessati a vedere un surrogato virtuale del loro sport preferito. E perché no, continuare a seguirlo anche una volta che l'emergenza sarà finita.

E se Riot Games o Fortnite non hanno grande bisogno di una spinta per fare bene, ecco che i vari Moto GP, NBA 2K e EA Sports FIFA possono approfittare della situazione per accorciare di qualche anno i loro piani di espansione. Questo perché, oltre al tempo delle persone, in questo momento c'è un altro elemento da sfruttare: i veri campioni.