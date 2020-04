Cyberpunk 2077 invade Xbox.com, console limited in arrivo oltre al controller? [aggiornata]

Cyberpunk 2077 ha invaso il sito ufficiale di Xbox, con una sorta di hacking che porterà a un annuncio fra quattro giorni: una nuova collaborazione fra il titolo di CD Projekt RED e Microsoft dopo la presentazione sul palco dell'E3 2019.

Si tratta del controller per Xbox One in edizione limitata rivelato da un leak alcune ore fa? Sicuramente, ma a quanto sembra non solo quello: diversi utenti sul forum Resetera, sulla base delle immagini, pensano ci sia qualcos'altro che la casa di Redmond vuole mostrarci.

Per il momento l'ipotesi più accreditata è che oltre al già citato controller stia per arrivare nei negozi anche una console limited edition con personalizzazioni estetiche ispirate a Cyberpunk 2077.

A tal proposito, è possibile che il bundle in questione sia stato pensato per la sola Xbox One X, il modello più potente della piattaforma Microsoft, protagonista di recente di una serie di interessanti promozioni.

Oppure chissà, magari l'annuncio si spingerà oltre, andando a toccare la questione dell'upgrade gratuito per Xbox Series X, anche se al momento la cosa appare ben poco probabile.

Aggiornamento

A quanto pare la sagoma che si intravede è quella di una Xbox One S dotata di stand per il posizionamento in verticale.