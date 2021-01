Evil Genius 2: World Domination, data di uscita e trailer per PC

Rebellion ha comunicato attraverso un trailer la data di uscita di Evil Genius 2: World Domination per PC. Questa divertente reinterpretazione di Dungeon Keeper, oltre che seguito del classico del 2004, arriverà il 30 marzo 2021 su Steam.

In Evil Genius 2: World Domination i giocatori saranno chiamati ad interpretare un genio del male impegnato a costruire la base del suoi sogni. Un luogo che sia facilmente difendibile dagli attacchi delle forze dell'ordine, che -inspiegabilmente- vorranno mettervi i bastoni tra le ruote, ma che possa essere anche il fulcro di tutte le vostre attività criminali.

Nel vostro covo dovrete addestrare i vostri scagnozzi, così da delegare a loro le parti più noiose dei vostri piani, costruire dispositivi malvagi per equipaggiarli, ma soprattutto puntare al Doomsday, una macchina che consentirà di scatenare il panico nel mondo. Un po' come stanno facendo le azioni di GameStop in questo momento.

Lo stile, quindi, è molto simile a quello del classico per PC Dungeon Keeper, essendo l'evoluzione dell'ottimo Evil Genius uscito nel 2004 sempre su piattaforma Windows.