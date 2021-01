Resident Evil Re:Verse: video gameplay mostra tanta azione per il multigiocatore

Capcom ha da poco svelato un nuovo videogame multigiocatore dedicato alla saga di Resident Evil: parliamo ovviamente di Resident Evil Re:Verse. Si tratta di un deathmatch 6 vs 6 che attualmente è in fase di beta testing per i membri del programma Resident Evil Ambassador. I fan hanno approcciato questa novità con un pizzico di sospetto. Ora, però, è stato reso disponibile un video di gameplay da ben novanta minuti che potrebbe farvi cambiare idea. Oppure no.

Come potete vedere, i giocatori di Resident Evil Re:Verse possono interpretare molteplici personaggi iconici della serie, come Leon, Chris, Jill e Claire. Si tratta di un PvP, quindi i giocatori si scontreranno l'uno contro l'altro, ma l'obbiettivo sarà di raccogliere campioni di virus all'interno della mappa. Nel momento nel quale si muore ci si trasforma in un mostro: il tipo di mostro dipende da quanti campioni si è stati in grado di raccogliere durante prima della morte; la migliore opzione è un Tyrant.

Resident Evil Re:Verse viene presentato con un filtro grafico da fumetto (non proprio quello che i fan della saga si sarebbero aspettati): per fortuna, pare che possa essere tolto. Vi ricordiamo che Resident Evil Re:Verse sarà disponibile per PC, PS4 e Xbox One (e tramite retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X|S). Non vi è ancora una data ufficiale per l'uscita, ma per certo chiunque acquisterà Resident Evil Village potrà accedere al multigiocare in formato completamente gratuito appena sarà reso disponibile.

Sempre in tema Residente Evil Village, vi ricordiamo che se volete il cappotto di Chris Redfield dovete sborsare 1.500$.