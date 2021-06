EVO Community Series su PS4: Sony presenta i tornei in attesa di EVO 2021

Le EVO Community Series su PS4 sono state annunciate da Sony, con tre tornei organizzati per preparare la strada all'avvio dell'EVO 2021 Online, incentrati su vari picchiaduro già noti nel circuito di competizioni in questione.

A partire dal 10 giugno, la Evo Community Series offrirà più di 120 tornei in tutto il mondo, con un montepremi totale di oltre $74,000 e più di 100 ore di trasmissioni. Nell'ambito di questa celebrazione della community, PlayStation ospiterà tre tornei dal 10 giugno al 3 agosto.

EVO Community Series sono tre tornei di preparazione a EVO 2021

I giocatori di PS4 idonei in determinate regioni del mondo potranno partecipare a queste gare aperte a tutti, per cercare di vincere la concorrenza e conquistare i premi in denaro stabiliti. Alcune partite saranno trasmesse sui canali PlayStation su Twitch e YouTube, nonché sul canale Twitch di Evo.

Come da tradizione, si tratta di tornei incentrati sui picchiaduro, suddivisi in diverse sessioni e organizzazioni. L'EVO Online si terrà dal 6 all'8 e dal 13 al 15 agosto 2021, con iscrizioni aperte e gratuite in Nord America, Europa, Asia e America Latina. Per partecipare è necessario iscriversi a questo indirizzo.

Il primo evento in termini cronologici sono i Tornei PlayStation FGC Arcade: Evo Edition, che si terranno dal 10 al 22 giugno in Nord America ed Europa, con 20.000 dollari di montepremi globale e incentrati su Granblue Fantasy: Versus, Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11 Ultimate e Tekken 7. È necessario possedere l'abbonamento a PS Plus attivo, per il resto trovate regole e moduli d'iscrizione a questo indirizzo.

Il secondo evento è il Riscaldamento per i tornei PlayStation Evo 2021 Online, dal 26 giugno al 13 luglio. Aperto praticamente a tutto il mondo, con 19.000 dollari di montepremi, si svolge su Guilty Gear -Strive-, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, Tekken 7, richiede PS Plus e ha il regolamento completo a questo link.

Infine, i Tornei secondari per i tornei PlayStation Evo 2021 Online si terranno dall'8 luglio al 3 agosto, sono aperti ai vari mercati con 35.000 dollari di montepremi. I giochi coinvolti sono BlazBlue: Cross Tag Battle, Dragon Ball FighterZ, Granblue Fantasy: Versus, Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON, Skullgirls 2nd Encore, Soulcalibur VI e Under Night In-Birth. Anche in questo caso è necessario avere PS Plus, essere maggiore di 16 anni e seguire tutte le regole presenti su queste pagine.