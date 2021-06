Ghost of Tsushima pare sia il secondo gioco più premiato del 2020, superato Hades

Ghost of Tsushima pare abbia raggiunto la seconda posizione nella particolare classifica dei giochi più premiati come quantità di riconoscimenti "GOTY" ricevuta, almeno in base a quanto riferito dall'account Twitter PlayStation Studios News, dunque non certo una fonte ufficiale.

In seconda posizione c'era fino a poco tempo Hades con 64 awards ricevuti nei mesi scorsi da varie testate e organizzazioni, ma sembra sia stato superato da Ghost of Tsushima che ne ha raccolti 65, posizionandosi dunque in seconda posizione a enorme distanza dal primo, che rimane stabilmente The Last of Us 2 con oltre 300 premi Game of the Year ricevuti.



La proliferazione dei Game of the Year o GOTY è un fenomeno in crescita negli ultimi anni, considerando che sono aumentati a dismisura: non trattandosi di un metro unitario, visto che per tali premi vengono prese in considerazione singole testate giornalistiche, associazioni e organizzazioni varie, siti internet e quant'altro non è facile mantenere precisamente traccia di chi vinca qualcosa e chi stia assegnando il premio, ma evidentemente c'è qualcuno che riesce a tenere un conteggio preciso in questo caos.

Con la seconda e terza posizione ancora aperte alla sfida tra Ghost of Tsushima e Hades, quello che resta decisamente tranquillo è The Last of Us 2, considerando che difficilmente qualcuno potrà minacciarne il primato, vista la quantità di GOTY ricevuti per il 2020.