F1 23 per PlayStation e Xbox in sconto al prezzo minimo, migliore del Black Friday Amazon

Le offerte Amazon di oggi ci propongono una promozione per il gioco F1 23 di Electronic Arts in versione PS4, PS5 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Lo scontro segnalato è del 56% rispetto al prezzo consigliato e del 22% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 79.99€, mentre il prezzo più basso recente della versione Xbox è 44.99€. Il prezzo attuale è in tutti i casi il migliore di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.