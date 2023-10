F1 23 è ora in sconto al prezzo minimo storico con le offerte Amazon Prime di ottobre 2023

Oggi è il 10 ottobre 2023 e questo significa che è iniziata la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di una promozione della durata di 48 ore che permette di sfruttare una serie di sconti molto interessanti. Ad esempio, abbiamo modo di acquistare F1 23 per PS4, PS5 e Xbox (One e Series X sullo stesso disco). Lo sconto è del 25% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 59.99€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

F1 23 è un simulatore di guida realizzato da Codemasters ed EA Sports. Propone una modalità narrativa detta Braking Point, modalità online, l'hub F1 World e anche due nuove ambientazioni: il Las Vegas Street Circuit in Nevada, negli Stati Uniti, e il Losail International Circuit a Doha, in Qatar. Inoltre, in questo capitolo sono tornate le bandiere rosse che renderanno le gare ancora più accese.