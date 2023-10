AMD Ryzen 7 5800X3D + MAG CORELIQUID C240: offerta speciale con Amazon Prime per le componenti PC

Oggi è il 10 ottobre 2023 e questo significa che è iniziata la Festa delle Offerte Prime. Si tratta di una promozione della durata di 48 ore che permette di sfruttare una serie di sconti molto interessanti. Ad esempio, abbiamo modo di acquistare AMD Ryzen 7 5800X3D e MAG CORELIQUID C240 in un pacchetto unico. Lo sconto è del 12% rispetto al prezzo più basso recente. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo più basso recente per questo prodotto è 419.10€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

AMD Ryzen 7 5800X3D è un processore da 3.4 GHz di velocità di base e fino a 4.5 GHz. Dispone di 12 MB di cache e 8 core. MAG CORELIQUID C240, invece, è un dissipatore con due ventole e motore trifase che promette vibrazioni e rumore minimi. Si tratta di un dissipatore con un processo di installazione facile e con massima compatibilità per processori Intel e AMD.