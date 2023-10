Classifica UK: Assassin's Creed Mirage parte bene ma non batte EA Sports FC 24

Calano le vendite di Mortal Kombat 1 e The Crew Motorfest

A parte le due new entry arrivate sul podio, le prime dieci posizioni della classifica inglese non vedono grossi stravolgimenti rispetto alla settimana scorsa e ritroviamo dunque giochi sempreverdi come Hogwarts Legacy, Call of Duty: Modern Warfare 2 e Minecraft.

La variazione più evidente è quella di Mortal Kombat 1, che dopo diverse settimane sul podio è sceso in ottava posizione, un calo in ogni caso naturale a diverse settimane dall'uscita. Ben più drastico il balzo di The Crew Motorfest dal quattordicesimo al ventottesimo posto. Sarà interessante vedere se le promozioni e il periodo di prova gratuito annunciati da Ubisoft avranno effetto sulle vendite.