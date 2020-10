Fall Guys a tema Dark Souls? Il video di questo Youtuber è davvero disturbante

Fino a non troppo tempo fa Fall Guys: Ultimate Knockout è stato il titolo del momento, e qualcuno continua ancora a dedicargli molta attenzione. Uno YouTuber , per esempio, si è chiesto cosa accadrebbe fondendo le sue meccaniche di gioco con il mondo di Dark Souls . Il risultato è un video disturbante , ma anche tremendamente affascinante: è bene vederlo, per rendersi conto dei livelli che possono essere raggiunti dalla fantasia. E tra l'altro noterete anche come in qualche modo tutti i contenuti proposti, beh... funzionerebbero piuttosto bene.

Lo YouTuber Sanadsk ha realizzato il video come se si trattasse di una stagione a tema Dark Souls, per Fall Guys. Vengono quindi proposti nuovi minigiochi inquietanti, possibilità di personalizzazione per le skin raccapriccianti, e una marea di contenuti basati sul franchise di Hidetaka Miyazaki.



In modo molto più sensato e credibile, la Stagione 2 di Fall Guys è invece a tema medioevo fantasy, e ha optato per una creatività molto più solare e tranquilla. State ancora giocando al titolo di Mediatonic? Oppure siete passati all'apparentemente più popolare Among Us?