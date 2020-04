Fallout 76: Wastelanders disponibile per il preacquisto su Steam, già precaricabile

Fallout 76: Wastelanders è disponibile su Steam per il preacquisto e i file di gioco sono già precaricabili. Il prodotto sarà sbloccato, come da annuncio, il 14 aprile, ossia tra due giorni al momento di scrivere questa notizia.

Il prezzo di Fallout 76: Wastelanders su Steam è di 39,99€ per la versione base e di 59,99€ per la Deluxe Edition, con quest'ultima che comprende anche i bundle Raiders Content e Settlers Content.

Pagina ufficiale di Fallout 76: Wastelanders su Steam.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco tratta dalla pagina Steam:

In Fallout 76: Wastelanders, la Virginia Occidentale torna a popolarsi. Due fazioni sono in lizza per ottenere il controllo della Virginia Occidentale mentre ne scoprono i segreti. I coloni sono alla ricerca di una nuova casa, mentre i predoni vogliono sfruttarne gli sforzi. Accetta una nuova missione per conto del soprintendente, forgia alleanze con fazioni in lotta e scopri la verità su cosa si nasconde tra le montagne.