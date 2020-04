Soulborn porterà su PS5 e Xbox Series X un mix tra The Legend of Zelda e The Witcher 3

Soulborn, un nuovo indie game annunciato da PixelMad Games, porterà su PS5 e Xbox Series X un interessante mix tra The Legend of Zelda e The Witcher.

Soulborn, nonostante il nome possa ricordare i giochi di From Software, è un RPG open-world sviluppato con Unreal Engine 4 che arriverà su PS5 e Xbox Series X verso la fine del 2021. Lo studio tedesco PixelMad Games vuole creare un gameplay che unisca le atmosfere e le dinamiche di due capolavori quali The Legend of Zelda: Breath of The Wild e The Witcher 3: Wild Hunt.

Soulborn metterà i giocatori nei panni di Brynjar Townshield, un semidio in grado di utilizzare il leggendario martello Mjölnir. Grazie ai poteri garantiti dall'arma, Brynjar dovrà sconfiggere Nidhöggr, una potente bestia mitologica che minaccia Midgar, il regno degli uomini.

Ad accompagnare l'annuncio, PixelMad Games ha anche pubblicato un video preso dall'Alpha del gioco: cosa ve ne pare?

Al momento Soulborn è previsto verso la fine del 2021.