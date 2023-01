Fallout: London, video aggiorna sullo sviluppo, tra metropolitane, collezionabili e avventure

Il team di sviluppo di Fallout: London, mega mod per Fallout 4, pensata come una vera e propria espansione, ha pubblicato un video per aggiornare sullo stato di sviluppo e presentare alcune delle nuove caratteristiche, introdotte negli ultimi mesi.

Il lavoro svolto appare davvero mastodontico, considerando che è svolo in maniera essenzialmente amatoriale, tanto da aver attirato l'interesse anche di Bethesda, che ha assunto alcuni elementi del team per i suoi progetti.

Il filmato, che dura più di undici minuti, è presentato in maniera davvero originale, ossia con degli avatar virtuali a rappresentare i membri del team di sviluppo che spiegano ciò che vediamo sullo schermo.

Tra le novità presentate si parla del funzionamento della metropolitana, utilizzabile per viaggiare per la Londra post apocalittica in cui è ambientato il gioco; della presenza di creature robotiche decisamente british come concezione e aspetto, di collezionabili e di avventure in giro per la città. C'è spazio anche per un po' di mitologia del gioco, apparentemente molto ricca. Del resto la serie principale è concentrata sugli Stati Uniti e ha lasciato ampi spazi di manovra per parlare di città europee o del resto del mondo.

Fallout: London non ha ancora una data d'uscita. Speriamo di poterci giocare al più presto.