Fanatical: 7 giochi Steam a scelta per 22€, la Platinum Collection di aprile 2022 è disponibile

È disponibile il bundle di aprile 2022 di Fanatical, Platinum Collection, che permette di pagare 10.99€ per tre giochi, oppure 16.49€ per 5 giochi, o infine 21.99€ per sette giochi. I titoli possono essere scelti liberamente all'interno di una lista. Ogni titolo viene fornito sotto forma di chiave Steam.

La lista dei giochi tra i quali è possibile scegliere per creare il bundle Fanatical Platinum Collection di aprile 2022 include:

What the Golf?

Kingdom Rush Origins

Space Crew Legendary Edition

Zengeon

Lost Words Beyond the Page

Constructor Plus

Buddy Simulator 1984

Override 2 Super Mech League

Dust to the End

Asterix & Obelix XXL: Romastered

Dead Age II

Gigapocalypse

Song of Horror Complete Edition

Ruin Raiders

Hedon Bloodrite

The Big Con

Blood and Zombies

Yolked- The Egg Game

What the Golf? è caos ed esplosioni

Come potete vedere, la maggior parte dei giochi proposti nel bundle Fanatical Platinum Collection di aprile 2022 sono indie non tra i più noti, ma non mancano alcuni noti che siamo certi i più saranno in grado di riconoscere, come What the Golf?, il quale propone una versione caotica e assurda del golf. Inoltre, molti potrebbe ricordare Lost Words Beyond the Page, pubblicata inizialmente come esclusiva di Google Stadia: si tratta di un'avventura platform e puzzle, basata sull'uso delle parole, che influenzano il mondo di gioco e ci permettono di proseguire.

Diteci, vi è qualcosa che attira la vostra attenzione nel bundle di Fanatical?