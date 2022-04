Beamdog annuncerà domani il suo nuovo gioco originale

Lo studio di sviluppo Beamdog ha annunciato che domani, 12 aprile 2022, annuncerà il suo nuovo gioco, completamente originale. L'appuntamento è per le 21:00, ora italiana, sul canale YouTube xplay o su quello Twitch G4TV.

Purtroppo Beamdog non ha fornito alcun dettaglio in merito a cosa possiamo attenderci. Anche la GIF animata allegata al tweet con l'annuncio non è particolarmente rivelatoria, visto che mostra una semplice foto di una persona che aspetta davanti a un televisore.

L'unica informazione interessante è il fatto che sia una nuova proprietà intellettuale. Beamdog è diventata nota per le rimasterizzazioni dei vecchi giochi basati sull'Infinity Engine di BioWare e per aver realizzato un'espansione per il primo Baldur's Gate a molti anni dal lancio del gioco. Il suo ultimo titolo è Axis & Allies 1942 Online, uscito a novembre 2021 e molto apprezzato dalla comunità.

Insomma, l'unica cosa che possiamo fare in questo momento è aspettare la presentazione di domani, così da saperne di più.