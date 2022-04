SSD interno da 1 TB: offerta Amazon di Primavera 2022 per il 970 Evo Plus di Samsung

Le offerte Amazon di Primavera 2022 ci permettono di acquistare un SSD interno da 1 TB marcato Samsung 970 EVO Plus. Lo sconto segnalato è di 6.24€, ovvero del 5%. Il prezzo pieno indicato da Amazon per questo SSD è 123.14€. Il prezzo effettivo, in realtà, è spesso più alto, fino a 143.90€, quindi lo sconto reale è maggiore. Il prodotto è spedito da Amazon.

Questo SSD propone velocità di lettura e scrittura sequenziale rispettivamente fino a 3500/3300 MB/s. Dispone di una interfaccia NVMe (Pcle Gen 3.0 x 4) e di un fattore di forma m.2. Le dimensioni sono ‎0.24 x 8.02 x 2.21 cm.

