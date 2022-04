Elden Ring: la guida più letta su Steam sembra scritta per feticisti dei piedi

Si chiama "The Many Feet of The Lands Between" ed è una delle guide più lette e apprezzate di Elden Ring su Steam, pensata per i feticisti dei piedi. Di base la guida raccoglie le immagini dei piedi di tutti i personaggi principali del gioco.

Un'immagine della guida "The Many Feet of The Lands Between"

L'autore, Mister B (da specificare che non è un ex presidente del consiglio italiano amante delle orge), ha dichiarato a Kotaku che non si aspettava di ottenere un simile successo. Oltretutto non è nemmeno un grande appassionato di piedi, ma si è divertito a catturarli seguendo un noto meme risalente all'epoca dei Dark Souls, che vuole il game director Hidetaka Miyazaki un feticista dei piedi.

Spassosi anche alcuni commenti: "Grazie, sarà sicuramente utile nelle prossime partite;" "Una guida approvata da Miyazaki"; e così via. Naturalmente gli utenti hanno preso bene lo scherzo e hanno reagito di conseguenza.

Come già detto la guida in sé è fatta soltanto di immagini, associate al nome del personaggio cui appartengono i piedi. Quindi abbiamo i piedi di Fia, quelli di Sellen, quelli dei draghi, quelli dei troll, quelli di un cadavere bruciato, quelli di Malenia e così via.

Nonostante l'asciuttezza, la guida ha ricevuto tutti giudizi positivi e può vantare cinque stelle su cinque.

La guida The Many Feet of The Lands Between su Steam