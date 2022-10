Fandom acquisisce GameSpot, Metacritic, GameFAQs, Giant Bomb e altri siti

Con una maxi-acquisizione, il gruppo Fandom ha acquisito in blocco vari siti come GameSpot, Metacritic, TV Guide, GameFAQs, Giant Bomb, Cord Cutters News e Comic Vine, molti dei quali particolarmente noti nell'ambito dei videogiochi.

Si tratta di un portfolio di siti internet e gaming brands che arrivano da Red Ventures in un accordo da 55 milioni di dollari.

Fandom, il logo

Questi vanno dunque a unirsi al già ampio catalogo di siti, portali e riviste online posseduti da Fandom, il quale diventa in questo modo il 14° sito supportato da pubblicità tra tutti quelli presenti negli USA.

In totale, il mondo di Fandom raggiunge ora 350 milioni di utenti attivi mensili con i siti acquisiti in questi giorni. L'obiettivo è cercare di diventare leader nel settore dell'informazione sull'entertainment online in diverse direzioni, compreso ovviamente il gaming.

Molti di questi brand acquisiti oggi provenivano in passato da ViacomCBS, vendute poi con l'operazione che ha portato CNET presso Red Ventures nel 2022, per un totale di 500 milioni. Fandom ha iniziato il suo percorso come una sorta di wiki generale dedicata all'intrattenimento, ma ha poi aggiunto varie pubblicazioni legate all'informazione e alla creazione di community.

"Siamo emozionati di poter aggiungere questi potenti brand alla piattaforma Fandom, che espanderanno le nostra possibilità di business e forniranno contenuti più ampi per i nostri partner, per gli utenti e per gli sponsor", ha affermato Perkins Miller, CEO di Fandom. "Gli approfondimenti, le valutazioni e i contenuti che verranno forniti da questi siti ci renderanno una fermata unica e indispensabile per tutti i fan dell'intrattenimento e del gaming".