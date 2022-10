PS5 da GameStop in vendita mercoledì 5 ottobre in bundle con FIFA 23 e altri prodotti

Il bundle di PS5 Standard con FIFA 23 sarà disponibile per l'acquisto presso il sito di GameStop Italia mercoledì 5 ottobre 2022. La formula sarà la solita: la console verrà venduta assieme ad altri prodotti, che possono essere ad esempio giochi e accessori, con la disponibilità annunciata nel corso di una diretta su Twitch.

PS5 + FIFA 23 sarà in vendita sul sito ufficiale della catena il 5 ottobre 2022 dalle 15:00 in poi. La disponibilità effettiva della console verrà annunciata durante una diretta sul canale ufficiale Twitch di GameStop Italia, che inizierà alla stessa ora. Considerando che le scorte di PS5 saranno estremamente limitate, il consiglio è quello di seguire la livestream fin dall'inizio tenendovi pronti ad effettuare l'ordine non appena il bundle verrà reso disponibile all'acquisto.

Per il momento GameStop non ha svelato con precisioni i contenuti del bundle. Per il momento sappiamo solamente che metterà in vendita il bundle di PS5 Standard che include una copia di FIFA 23 "ed altri prodotti da non perdere!". Vi aggiorneremo sulle nostre pagine non appena ci saranno maggiori dettagli in merito.

