Far Cry 6: Lost Between Worlds data di uscita e trailer del DLC, New Game+ e demo ora disponibili

Ubisoft oggi ha presentato con un trailer Lost Between Worlds, la nuova espansione di Far Cry 6, che potrete visualizzare nel player sottostante. La data di uscita del DLC è fissata per la prossima settimana, per la precisione il 6 dicembre 2022, al prezzo di 19,99 euro per PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

In aggiunta, da ora è disponibile un nuovo aggiornamento gratuito del gioco, che introduce il tanto atteso New Game+ e "Completionist Aid", una nuova funzione grazie alla quale sarà più semplice tenere traccia dei propri progressi con le varie attività e collezionabili di Far Cry 6.

Le novità non finiscono qui, perché da oggi è disponibile anche una demo gratuita del gioco base su tutti gli store digitali di ogni piattaforma.

Per quanto riguarda Lost Between Worlds, come possiamo vedere dal filmato, in questa nuova avventura Dani Rojas si troverà suo malgrado intrappolata in una capsula sovrannaturale e per fuggire dovrà superare una serie di sfide nelle "fratture", mondi alternativi che proporranno regole di gioco e nemici differenti dal solito.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

"Supera prove mortali in questo nuovo avvincente capitolo della storia di Dani Rojas. Naufragio tra i mondi offre contenuti pieni d'azione con letali nemici di cristallo, percorsi multipli, una nuova storia e una grande varietà di sfide. Metti alla prova astuzia e abilità e supera la morte... O ti perderai per sempre."

"Dopo aver esplorato uno strano sito di impatto di un meteorite, Dani Rojas si ritrova intrappolata in una capsula sovrannaturale. Per fuggire, Dani dovrà superare una serie di "fratture" e ottenere i cinque frammenti rotti necessari per riparare la capsula spaziale. Nel viaggio, Dani stringe un'improbabile amicizia con Fai, la sua guida altezzosa ma stranamente intrigante."

"Scegli il tuo percorso tra le fratture: assalta una fortezza fratturata sospesa in cielo, nuota in una Esperanza subacquea piena di trappole letali, corri su un vulcano attivo, allontana l'oscurità in una caverna buia, sopravvivi mentre ti inseguono nemici invisibili, risolvi un enigma di luce e molto altro. Per sopravvivere dovrai padroneggiare furtività, orientamento, velocità, forza bruta e non solo."

"Sfrutta il combattimento strategico cromatico per sconfiggere le facce di frammento, i guardiani di cristallo delle fratture dalla forma umana e animale, mentre lotti per recuperare i cinque frammenti della capsula. Ogni frammento raccolto ti darà potenti attrezzature e strumenti che ti aiuteranno a fuggire."