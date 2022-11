Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion: dimensioni su PS5 e PS4 e data del preload svelate

Il debutto nei negozi di Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion si avvicina e ora grazie a una segnalazione di PlayStation Game Size sappiamo le dimensioni delle versioni PS5 e PS4. Sulla console ammiraglia di Sony il titolo occuperà 40,496 GB, mentre per quella old-gen è di 20,993GB, dunque circa la metà. La data di inizio dei preload invece è fissata all'11 dicembre 2022, ovvero un paio di giorni prima l'uscita.

Le dimensioni svelate da PlayStation Game Size sono relative alla versione 1.01 per PS4 e la 1.001.000 per PS5, che dunque includono già una prima patch correttiva. Al momento non sappiamo se ci sarà un'ulteriore update da scaricare al day one o successivamente che potrebbero far lievitare ulteriormente le dimensioni totali dell'installazione.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine il nostro provato di Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion con tutto quello che c'è da sapere su questa versione rimasterizzata, nonché un video di gameplay di 14 minuti e il trailer di lancio.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Crisis Core Final Fantasy 7 Reunion sarà disponibile a partire dal 13 dicembre 2022, anche per Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One e PC.