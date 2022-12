Far Cry 6: Lost Between Worlds, trailer di lancio per l'espansione

Far Cry 6: Lost Between Worlds, la nuova espansione per il titolo Ubisoft, si mostra con l'immancabile trailer di lancio. Il pacchetto è disponibile da alcune ore su tutte le piattaforme, ed è possibile acquistarlo al prezzo di 19,99€.

Presentata alcuni giorni fa, l'espansione Lost Between Worlds vedrà Dani Rojas alle prese con una situazione decisamente inusuale: recatosi sul luogo di impatto di un meteorite, il protagonista del gioco finisce intrappolato in una sorta di dimensione parallela.

Naturalmente questo luogo misterioso è pieno di insidie, nella fattispecie strani nemici che sembrano composti da cristallo e che dovremo sconfiggere utilizzando armi dotate di un bizzarro effetto cromatico. Avete presente il classico Ikaruga?

L'unico modo che Dani avrà per fuggire da questo mondo e tornare a casa è di superare una serie di sfide, "fratture" al cui interno sono custoditi cinque frammenti necessari per riparare la capsula spaziale che potrà riportarci a Yara.

"Scegli il tuo percorso tra le fratture: assalta una fortezza fratturata sospesa in cielo, nuota in una Esperanza subacquea piena di trappole letali, corri su un vulcano attivo, allontana l'oscurità in una caverna buia, sopravvivi mentre ti inseguono nemici invisibili, risolvi un enigma di luce e molto altro", recitava il comunicato ufficiale.

"Sfrutta il combattimento strategico cromatico per sconfiggere le facce di frammento, i guardiani di cristallo delle fratture dalla forma umana e animale, mentre lotti per recuperare i cinque frammenti della capsula. Ogni frammento raccolto ti darà potenti attrezzature e strumenti che ti aiuteranno a fuggire."